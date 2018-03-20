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Избирком в ХМАО аннулировал результаты голосования на одном из участков
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Избирком в ХМАО аннулировал результаты голосования на одном из участков 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия в Ханты-Мансийском автономном округе аннулировала результаты голосования на одном из участков, сообщил во вторник ТАСС глава избиркома Денис Корнеев.
"Накануне на заседании [окружной] избирательной комиссии ХМАО были отменены результаты на участке № 35 в Белоярском районе в селе Полноват. Итоги по нему признаны недействительными", — сказал он.
По его словам, на данном участке выявлены нарушения при выдаче бюллетеней, при подсчете итогов голосования и работе со списками. По данным пресс-службы избиркома, на участке проголосовали 947 избирателей. «И хотя избирательная комиссия автономного округа не усматривает умышленных действий, направленных на фальсификацию результатов голосования со стороны членов УИК, допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей на данном избирательном участке. В связи с этим принято решение признать итоги голосования на данном участке недействительными», — отметил Корнеев.
Также по решению окружного избиркома председатель участковой избирательной комиссии № 35 отстранен от работы, территориальной избирательной комиссии Белоярского района вынесено замечание на недостаточную работу по проверке результатов обучения нижестоящей комиссии.
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