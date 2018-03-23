Предприятия Беларуси предложили России проекты импортозамещения

За 12 лет существования специального форума малого и среднего бизнеса в нем приняли участие представители практически всех регионов России и более 30 стран. Свою продукцию в рамках Петербургской технической ярмарки, которая прошла одновременно с партнериатом, презентовали свыше 14 тысяч отечественных и зарубежных предприятий.

— Для меня слово «партнериат» звучит здесь впервые, я всегда говорил «сотрудничество малого и среднего бизнеса», — признался на церемонии открытия форума генеральный секретарь Союзного государства Григорий Рапота . — Но, тем не менее, термин уже получил свою жизнь, а самое главное, что за ним кроется очень глубокое содержание. Я здесь представляю Союзное государство — российско-белорусский проект, который направлен на сближение двух народов по всем линиям, и в первую очередь по линии экономики.

Григорий Рапота подчеркнул, что тема сотрудничества с малым и средним бизнесом в рамках Союзного государства всегда является предметом отдельного разговора на всех уровнях, и «всегда идет взаимное стремление к сотрудничеству». Две страны в рамках Союзного государства связывает наличие общих успехов, а схожесть экономических систем приводит к тому, что сфера малого и среднего бизнеса в Росси и РБ имеет примерно одинаковую динамику развития. Лишний раз это подчеркивает рейтинг Doing Business: по данным 2018 года Россия занимает в нем 35 место, а Беларусь — 38, в то время как еще 10 лет назад обе наши страны находились в конце первой сотни.

— Две страны связывает наличие не только общих успехов, но и наличие общих проблем — мы примерно одинаково устроены, — добавил Григорий Рапота. — Эти проблемы существуют, о них надо открыто говорить, и наверняка вы здесь будете такие вопросы обсуждать.

Впрочем, корреспонденту «СОЮЗА» участники форума и ярмарки пожаловались разве что на ее краткосрочность — мол, за три дня не успеваем провести все встречи, которые хотелось бы. На это обратили внимание представители и науки, и реального сектора экономики.

— В ходе обмена мнениями появляются весьма интересные проекты, — рассказал директор ОАО «Институт Белоргстанкинпром» министерства промышленности РБ Владимир Лабкович. — Те ниши, которые сейчас заполнены импортной продукцией, мы в ближайшее время готовимся отвоевать у наших западных партнеров, чтобы обеспечить рабочими местами и востребованной продукцией рынок Союзного государства. Интересные проекты есть в области энергетики, поставки автокомпонентов, медицинского оборудования — настолько широкий спектр вопросов, что в рамках трехдневных переговоров не всегда все успеваем.

По словам Лабковича, в настоящий момент идет, к примеру, реализация и расширение сферы взаимодействия с кластером станко-инструментальной промышленности Санкт-Петербурга . Среди возможных направлений сотрудничества — создание тяжелых портальных станков, оснащенных системами управления российского производства, которые признаны сейчас на постсоветском пространстве оптимальными по цене и качеству, а также расширение производства термопластавтоматов. В РБ такое производство организовано, но не в тех объемах, которые требуются для полного импортозамещения в РФ.

— Сейчас мы изучаем все научные разработки, НИОКРы, на базе которых будем в дальнейшем строить производственные процессы. Попутно идет обмен базами данных, технологиями и мнениями, — продолжает рассказывать директор института. — После того, как данная концепция будет представлена в виде программы действий и экономически обоснованного бизнес-плана, который приведет к получению прибыли и созданию дополнительных рабочих мест, будем считать, что этот проект получил реальное воплощение.

По мнению Лабковича, такой бизнес-план может быть детально проработан до конца 2018 года.

Представители сферы высшего образования в разговоре с корреспондентом «СОЮЗа» тоже высказались за увеличение продолжительности партнериата — трех дней мало. Министерство образования РБ представляет на форуме и ярмарке свыше 50 проектов. В их числе — компьютеризированная медицинская установка для лечения рака «Птичь-М», «Дозирующий робот с координатным 3D-манипулятором», «Автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) в зоне влияния Белорусской АЭС». Накануне на Международной выставке-конгрессе «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH’2018) подвели итоги конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года».

Белорусский государственный университет получал эту высшую награду трижды, а, скажем, в 2015 году разработки вуза получили 11 золотых и шесть серебряных медалей, а также три диплома Петербургской технической ярмарки. Как пояснил руководитель РИУП «Научно-технологический парк БНТУ „Политехник“ Григорий Сенченко, такие награды существенно облегчают продвижение разработок на рынке.

Справка „СОЮЗа“

В этом году в экспозиции РБ на XII Партнериате малого и среднего бизнеса „Санкт-Петербург — регионы России и зарубежья“ представлены:

ОАО „Гомельский завод станочных узлов“, Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки (филиал ОАО „Гомсельмаш“), ОАО „Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ“, ОАО завод „ВИЗАС“, ОАО „Барановичский завод станкопринадлежностей“, ОАО „СтанкоГомель“, ОАО Станкозавод „Красный борец“, ОАО „Оршанский инструментальный завод“, ОАО „Могилевский завод „ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ“, ОАО „Станкостроительный завод им. С. М. Кирова“, ОАО „БМЗ“, ОАО „Речицкий метизный завод“, ОАО „Минский подшипниковый завод“