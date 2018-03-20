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15 многоквартирных домов в Одинцове останутся без электроэнергии из‑за долгов УК
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15 многоквартирных домов в Одинцове останутся без электроэнергии из‑за долгов УК 

РИАМО 5 часов назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Одинцове в связи с крупной просроченной задолженностью за потребленную электроэнергию со стороны управляющих компаний 22 марта планируют ограничить энергоснабжение в 15 домах, находящихся под управлением этих УК, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Мосэнергосбыт».
«Так на 22 марта 2018 года запланировано ограничено энергоснабжения мест общего пользования в 15 многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Новая Трехгорка» и АО «Управление жилищного хозяйства», — говорится в сообщении.
Задолженность ООО «Новая Трехгорка» за потребленную электроэнергию перед ПАО «Мосэнергосбыт» сформировалась за август, декабрь 2017 года, а также январь и февраль 2018 года и на сегодняшний день составляет порядка 19,5 миллионов рублей.
Не меньшая сумма задолженности и у АО «Управление жилищного хозяйства» Одинцовского муниципального района: порядка 19,8 миллиона рублей. Долги накопились за период октябрь 2017 года — февраль 2018 года.
«Неоднократные попытки урегулировать ситуацию путем переговоров с руководством данных УК остаются безуспешными. Систематически направляются письма о задолженности предприятий главам администрации Одинцовского района и городского округа Одинцово, проблема наращивания долгов регулярно поднимается на совещаниях. Однако вопрос погашения задолженности до сих пор остается нерешенным», — отмечается в материале.
В этих условиях ПАО «Мосэнергосбыт» вынуждено пойти на крайние меры. Соответствующие уведомления о предстоящих ограничениях были направлены руководству УК-должников в установленные законодательством сроки 19 февраля 2018 года. О сложившейся ситуации, в том числе о предстоящих ограничениях энергоснабжения, также проинформированы органы местного самоуправления и прокуратуры.
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