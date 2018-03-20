15 многоквартирных домов в Одинцове останутся без электроэнергии из‑за долгов УК

В подмосковном Одинцове в связи с крупной просроченной задолженностью за потребленную электроэнергию со стороны управляющих компаний 22 марта планируют ограничить энергоснабжение в 15 домах, находящихся под управлением этих УК, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Мосэнергосбыт».

«Так на 22 марта 2018 года запланировано ограничено энергоснабжения мест общего пользования в 15 многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «Новая Трехгорка» и АО «Управление жилищного хозяйства», — говорится в сообщении.

Задолженность ООО «Новая Трехгорка» за потребленную электроэнергию перед ПАО «Мосэнергосбыт» сформировалась за август, декабрь 2017 года, а также январь и февраль 2018 года и на сегодняшний день составляет порядка 19,5 миллионов рублей.

Не меньшая сумма задолженности и у АО «Управление жилищного хозяйства» Одинцовского муниципального района: порядка 19,8 миллиона рублей. Долги накопились за период октябрь 2017 года — февраль 2018 года.

«Неоднократные попытки урегулировать ситуацию путем переговоров с руководством данных УК остаются безуспешными. Систематически направляются письма о задолженности предприятий главам администрации Одинцовского района и городского округа Одинцово , проблема наращивания долгов регулярно поднимается на совещаниях. Однако вопрос погашения задолженности до сих пор остается нерешенным», — отмечается в материале.