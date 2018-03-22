Заявление о льготах по налогам на имущество необходимо направить до 1 мая

Предоставление льгот по имущественным налогам (транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц) носит заявительный характер. Поэтому рекомендуем физическим лицам-собственникам движимого и недвижимого имущества направить заявление на льготу до 1 мая 2018 года. В этом случае налоговое уведомление за 2017 год будет сформировано с учетом заявления, а налоги не придется пересчитывать.

В первую очередь, это касается тех граждан, у которых право на налоговые льготы возникло впервые в 2017 году, например, в связи с выходом на пенсию, приобретением статуса многодетных и т.п. Если заявление о предоставлении налоговой льготы ранее направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный период, заново представлять заявление не требуется.

Представить заявление об использовании льготы можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или в любую налоговую инспекцию.

Участники системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированными в реестре транспортных средств системы взимания платы (Платон) имеют право на льготу по транспортному налогу. Льгота представляется на основании заявления и документов, подтверждающие право на налоговую льготу.

Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2017 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России, по телефону справочной службы, а также непосредственно в налоговой инспекции.

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