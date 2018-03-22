Налоговая напомнила о сроках подачи деклараций о доходах

Обычно декларационная кампания заканчивается не позднее 30 апреля, но, как сообщили «Российской газете» в ФНС, особенностью этого года является то, что выходные дни с 28 апреля и 7 января перенесены соответственно на 30 апреля и 2 мая, поэтому срок окончания подачи деклараций и завершается 3 мая.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты или нотариальные конторы, репетиторы и другие лица, занимающиеся частной практикой, иностранные граждане, работающие по патенту.

Отчитаться о доходах необходимо, если человек продал в 2017 году квартиру, которая была в собственности меньше трех лет, или автомобиль. Также отчитаться должны граждане, которые сдавали в аренду квартиру или получали иные доходы, с которых не удерживался налог. «Например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников», — говорится в сообщении. Декларировать нужно и доходы, полученные физическим лицом из зарубежных источников, а также иные доходы, налог с которых не удержан.

Как поясняет юрист Павел Иванов , по действующим нормам, если гражданину дарят квартиру близкие родственники, то это не считается доходом и платить государству ничего не нужно. «Под близкими родственниками у нас понимаются мать, отец, супруг или супруга, брат, сестра, дочь, сын, — уточняет Иванов. — Если же недвижимость достается от двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников или внучатых племянников, тестя или тещи, двоюродных бабушек и дедушек, то налог с дарения недвижимости составит 13 процентов от общей стоимости квартиры».

В ФНС напоминают, что при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ следует учитывать изменения, которые были внесены в нее в этом году. Бланк декларации можно скачать на сайте ведомства или взять в налоговых инспекциях. Подать декларацию можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС, принести в инспекцию лично либо направить почтой.

При этом направление декларации в налоговый орган не означает, что человек должен сразу заплатить налог. Для уплаты исчисленного НДФЛ предусмотрен свой срок — не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Но так как в нынешнем году 15 июля приходится на воскресенье, то заплатить налоги можно до 16 июля включительно.

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За неуплату налогов предусмотрены штрафные санкции. Так, штраф за несоблюдение срока представления декларации установлен в размере пяти процентов от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее тысячи рублей. Штраф за неуплату НДФЛ составляет 20 процентов от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется на получение налоговых вычетов — в этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Налоговая открывает двери

23 и 24 марта пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей». В эти выходные дни можно посетить любую налоговую инспекцию и проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении декларации.

Часы работы инспекций:

23 марта 2018 года — с 9.00 до 20.00;

24 марта 2018 года — с 10.00 до 15.00.