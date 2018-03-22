Ещё
Налоговая напомнила о сроках подачи деклараций о доходах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговая напомнила о сроках подачи деклараций о доходах 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Обычно декларационная кампания заканчивается не позднее 30 апреля, но, как сообщили «Российской газете» в ФНС, особенностью этого года является то, что выходные дни с 28 апреля и 7 января перенесены соответственно на 30 апреля и 2 мая, поэтому срок окончания подачи деклараций и завершается 3 мая.
Представить декларацию по форме 3-НДФЛ должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты или нотариальные конторы, репетиторы и другие лица, занимающиеся частной практикой, иностранные граждане, работающие по патенту.
Отчитаться о доходах необходимо, если человек продал в 2017 году квартиру, которая была в собственности меньше трех лет, или автомобиль. Также отчитаться должны граждане, которые сдавали в аренду квартиру или получали иные доходы, с которых не удерживался налог. «Например, выиграл в лотерею или получил в подарок недвижимость не от близких родственников», — говорится в сообщении. Декларировать нужно и доходы, полученные физическим лицом из зарубежных источников, а также иные доходы, налог с которых не удержан.
Как поясняет юрист Павел Иванов, по действующим нормам, если гражданину дарят квартиру близкие родственники, то это не считается доходом и платить государству ничего не нужно. «Под близкими родственниками у нас понимаются мать, отец, супруг или супруга, брат, сестра, дочь, сын, — уточняет Иванов. — Если же недвижимость достается от двоюродных и троюродных братьев и сестер, племянников или внучатых племянников, тестя или тещи, двоюродных бабушек и дедушек, то налог с дарения недвижимости составит 13 процентов от общей стоимости квартиры».
В ФНС напоминают, что при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ следует учитывать изменения, которые были внесены в нее в этом году. Бланк декларации можно скачать на сайте ведомства или взять в налоговых инспекциях. Подать декларацию можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС, принести в инспекцию лично либо направить почтой.
При этом направление декларации в налоговый орган не означает, что человек должен сразу заплатить налог. Для уплаты исчисленного НДФЛ предусмотрен свой срок — не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. Но так как в нынешнем году 15 июля приходится на воскресенье, то заплатить налоги можно до 16 июля включительно.
3,25 триллиона рублей НДФЛ заплатили россияне в бюджет в 2017 году
За неуплату налогов предусмотрены штрафные санкции. Так, штраф за несоблюдение срока представления декларации установлен в размере пяти процентов от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее тысячи рублей. Штраф за неуплату НДФЛ составляет 20 процентов от суммы неуплаченного налога.
Предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не распространяется на получение налоговых вычетов — в этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.
Налоговая открывает двери
23 и 24 марта пройдет Всероссийская акция «Дни открытых дверей». В эти выходные дни можно посетить любую налоговую инспекцию и проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении декларации.
Часы работы инспекций:
23 марта 2018 года — с 9.00 до 20.00;
24 марта 2018 года — с 10.00 до 15.00.
Российская Газета: последние новости
"Изучаю улицы Парижа, хочу держать экзамен на шофера..." Ликсутов: Наша задача - встроить железную дорогу в городской транспорт Разработчик А-234: Британские спецслужбы могли отравить Скрипаля
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии225
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах235
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет224
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки110
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение