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В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество
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В ОЗХО рассказали, сколько будут изучать отравившее Скрипаля вещество 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Для анализа вещества, которое использовалось при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Организации по запрещению химического оружия понадобится две-три недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора ОЗХО Ахмета Узюмджю.
По словам главы организации, ОЗХО направила своих экспертов в Соединенное Королевство для сбора проб, которые планируется доставить в одну из лабораторий в Гааге. С результатами анализов впоследствии ознакомят британское правительство.
Ахмет Узюмджю отклонился от ответа на вопрос, удастся ли специалистам подтвердить использование для отравления Скрипаля нервно-паралитического вещества А-234. «Я не могу предвосхищать результаты технической работы», — заключил гендиректор.
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