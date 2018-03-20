Максимальную скорость решили увеличить с 90 до 100 км/ч

Комитет Госдумы по транспорту и строительству намерен увеличить максимальную разрешенную скорость на трассах с 90 до 110 км/ч. Это нововведение депутаты должны обсудить с МВД , сообщает «Интерфакс» . «Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была 100–110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев . Депутаты также предложили Министерству транспорта в следующем году выделить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги» и направить деньги на системы освещения, пешеходные дорожки и переходы.

Ограничение скорости в 90 км/ч распространяется на все загородные дороги России , если знаками не установлен иной режим. На автомагистралях, обозначенных специальным знаком, скорость повышается до 120 км/ч. Местные власти в разных регионах могут устанавливать для городских территорий, где обычно разрешены 60 км/ч, свои нормативы. Например, в Москве на МКАДе разрешено ездить со скоростью 100 км/ч. В Новосибирске на Ипподромской магистрали и на Бердском шоссе разрешены 80 км/ч.

В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

Читайте также: Выбор б/у: кто тут против «Камри» В спор с 10-летней Camry-«бочкой» вступили свежий «американец» и устаревшая Mazda — кто победил.

Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными идеями дорожников — невероятные приключения асфальта в Новосибирске. «»