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Максимальную скорость решили увеличить с 90 до 100 км/ч
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Максимальную скорость решили увеличить с 90 до 100 км/ч 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Комитет Госдумы по транспорту и строительству намерен увеличить максимальную разрешенную скорость на трассах с 90 до 110 км/ч. Это нововведение депутаты должны обсудить с МВД, сообщает «Интерфакс». «Мы должны подготовить специалистов, которые бы с нами вместе подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была 100–110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно», — заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Депутаты также предложили Министерству транспорта в следующем году выделить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги» и направить деньги на системы освещения, пешеходные дорожки и переходы.
Ограничение скорости в 90 км/ч распространяется на все загородные дороги России, если знаками не установлен иной режим. На автомагистралях, обозначенных специальным знаком, скорость повышается до 120 км/ч. Местные власти в разных регионах могут устанавливать для городских территорий, где обычно разрешены 60 км/ч, свои нормативы. Например, в Москве на МКАДе разрешено ездить со скоростью 100 км/ч. В Новосибирске на Ипподромской магистрали и на Бердском шоссе разрешены 80 км/ч.
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