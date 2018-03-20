Сброс Жигулевской ГЭС поднимет уровень воды в Волге у Самары и разрушит лёд 

Во вторник, 20 марта, на брифинге начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко рассказал о превентивных мероприятиях по подготовке к паводку, предстоящем увеличении сбросов воды Жигулевской ГЭС и об опасности нахождения на льду в этот период, сообщает ведомство.
С 21 марта начнутся подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы воды Жигулевской ГЭС ниже Жигулёвского гидроузла увеличатся и могут составить десять тысяч кубических метров.
В настоящий момент уровень воды в Волге у Самары достигает 29 м по Балтийской системе высот. При увеличении сброса он может возрасти до отметок от 29,7 м до 30 м. Подъем воды на 70 см может привести к разрушению ледового покрытия, образованию промоин и выхода воды на лёд.
В связи с этим, Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует жителям Самары и Самарской области воздержаться от выхода на лёд, так как это может быть опасно для жизни и здоровья. Особую осторожность стоит проявлять жителям Самары и Новокуйбышевска, а также Волжского и Безенчукского районов.