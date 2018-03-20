Сброс Жигулевской ГЭС поднимет уровень воды в Волге у Самары и разрушит лёд

С 21 марта начнутся подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы воды Жигулевской ГЭС ниже Жигулёвского гидроузла увеличатся и могут составить десять тысяч кубических метров.

В настоящий момент уровень воды в Волге у Самары достигает 29 м по Балтийской системе высот. При увеличении сброса он может возрасти до отметок от 29,7 м до 30 м. Подъем воды на 70 см может привести к разрушению ледового покрытия, образованию промоин и выхода воды на лёд.