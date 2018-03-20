Ещё
Сброс Жигулевской ГЭС поднимет уровень воды в Волге у Самары и разрушит лёд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сброс Жигулевской ГЭС поднимет уровень воды в Волге у Самары и разрушит лёд 

АиФ-Самара 4 часа назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, на брифинге начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко рассказал о превентивных мероприятиях по подготовке к паводку, предстоящем увеличении сбросов воды Жигулевской ГЭС и об опасности нахождения на льду в этот период, сообщает ведомство.
С 21 марта начнутся подготовительные мероприятия по подготовке Куйбышевского водохранилища к пропуску паводковых вод. Сбросы воды Жигулевской ГЭС ниже Жигулёвского гидроузла увеличатся и могут составить десять тысяч кубических метров.
В настоящий момент уровень воды в Волге у Самары достигает 29 м по Балтийской системе высот. При увеличении сброса он может возрасти до отметок от 29,7 м до 30 м. Подъем воды на 70 см может привести к разрушению ледового покрытия, образованию промоин и выхода воды на лёд.
В связи с этим, Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует жителям Самары и Самарской области воздержаться от выхода на лёд, так как это может быть опасно для жизни и здоровья. Особую осторожность стоит проявлять жителям Самары и Новокуйбышевска, а также Волжского и Безенчукского районов.
АиФ-Самара: последние новости
Идёт приём заявок на гранты президента РФ на развитие гражданского общества В Самаре открыт центр позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии В Самаре создадут экспертные архитектурные советы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России81
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля28
Отец Литвиненко назвал убийцу сына140
Россияне приготовились затянуть пояса396
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение