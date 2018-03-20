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МИЭТ предлагает поступить в магистратуру без вступительных испытаний
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МИЭТ предлагает поступить в магистратуру без вступительных испытаний 

Префектура Зеленоградского административного округа 5 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда приглашает выпускников бакалавриата принять участие в конкурсе творческих и проектных работ. Согласно Положению о проведении конкурса победители и призеры получат право поступления без вступительных испытаний на выбранную образовательную программу в магистратуре университета (с предоставлением общежития для иногородних). Данное право реализуется путем выставления 100 баллов.
С выпускающими учебными подразделениями, направлениями подготовки и сроках подачи заявок на конкурс можно познакомиться по ссылке.
Оценка работ участников, прошедших формальную экспертизу и допущенных до участия в конкурсе, производится конкурсной комиссией по 100-балльной шкале по следующим критериям:
— практическая и (или) теоретическая значимость (максимально 20 баллов);
— глубина проработки материала (максимально 20 баллов);
— грамотность и логичность изложения (максимально 20 баллов);
— качество представляемого материала (максимально 20 баллов);
— уровень самостоятельности (максимально 20 баллов).
Победителем и призерами конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов (в каждой отдельной конкурсной группе — один победитель и не более двух призеров).
С подробными условиями участия можно ознакомиться на странице сайта МИЭТ: Информация о приеме по программам магистратуры в 2018 году.
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