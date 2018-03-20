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На конкурс»Краса Руси» поедет девушка из Карелии
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На конкурс»Краса Руси» поедет девушка из Карелии 

Карельские вести 7 часов назад
Фото: Карельские вести
Жительница Карелии Анна Телепнева, очень разносторонний человек, она хореограф и режиссер, участница разных конкурсов и городских мероприятий, поедет на всероссийский конкурс.»Краса Руси» пройдет в Крыму 31 марта. В жюри конкурса будет присутствовать — Сергей Зверев.
Будет три показа, народные костюмы, коктейльные платья и вечерний наряд. Так же в финале конкурса нужно будет проявить себя с творческой стороны. Для этого этапа наша Анна выбрала песню.
Анна с детства привыкла к камерам и сцене. Так же она профессиональная танцовщица. У нее есть дочка. которой уже 14 лет!
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