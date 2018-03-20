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Застройщик стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге не согласен с претензиями Минспорта
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Застройщик стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге не согласен с претензиями Минспорта 

Rambler News Service 7 часов назад
Застройщик Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 — компания «Синара-Девелопмент» — не согласна с претензиями со стороны Министерства спорта о нарушении сроков строительства стадиона, заявил директор «Синары-Девелопмент» Тимур Уфимцев, сообщает URA.RU.
«Речь идет о неустойке, которая, по мнению «Спорт-Инжиниринг» (заказчик арены. — URA.RU) имела место при промежуточных работах — при устройстве фундамента сборно-разборных трибун. По мнению «Спорт-Инжиниринга», нам подлежат штрафные санкции. Мы с этим, безусловно, не согласны. Мы будем отстаивать свою позицию в суде. Сроки промежуточных работ и тем более окончательных мы не нарушали. И сумма на самом деле несуразная», — сказал Уфимцев.
Ранее Минспорта, потребовало от компании оплатить штраф «за нарушение сроков исполнения обязательств по государственному контракту». 19 февраля суд принял к производству соответствующий иск министерства к застройщику.
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