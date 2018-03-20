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Власти Москвы не будут вводить форму для библиотекарей из-за жалоб
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Власти Москвы не будут вводить форму для библиотекарей из-за жалоб 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Департамент культуры Москвы не намерен вводить форму для сотрудников своих библиотек в связи с единичными жалобами на их внешний вид, поскольку принцип творческой автономии культурных учреждений неприкосновенен, заявил РИА Новости заместитель руководителя ведомства Владимир Филиппов.
Ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» Филиппов сообщил, что в департамент поступает много различных вопросов касательно работы культурных учреждений столицы, в том числе недавно один горожанин заявил, что его оскорбил откровенный внешний вид сотрудницы одной из городских библиотек.
"Количество обращений касательно внешнего вида наших сотрудников минимальное. Они даже не десятками исчисляются, а единицами. Несколько дней назад пришло обращение, что в какой-то библиотеке новая заведующая, чей вид оскорбляет читателей. Понятно, что это, скорее всего, сведение счетов или просто какая-то весенняя история. У нас в библиотечной сфере работает 3 тысячи сотрудников, практически каждый из них — люди, которые и эстетически, и эмоционально максимально клиентоориентированы и работают в рамках трудового законодательства", — сказал Филиппов РИА Новости.
По его мнению, заставлять библиотекарей носить какую-то форму «не очень правильно». «Для нас нет такой задачи. Главная задача сотрудника библиотеки — создавать атмосферу в своем учреждении такую, чтобы и ребенку, и взрослому, и бабушке, и молодым студентам было комфортно, чтобы они чувствовали себя там в своей тарелке. И загонять в какие-то шаблонные рамки их не нужно. Я уверен в том, что каждый из 3 тысяч наших сотрудников, за редким исключением, выглядит опрятно, рад посетителям, готов им помочь. Мы получаем в десятки раз больше благодарностей, чем каких-то негативных отзывов», — рассказал замглавы департамента.
Он подчеркнул, что ранее департамент поднимал вопрос введения формы в некоторых библиотеках, однако идея не прижилась — по его словам, это затратно и сковывает творческих сотрудников. «Они же не просто стюарды. Я не думаю, что внешний вид наших сотрудников требует руководящих указаний из департамента. Для нас принцип творческой автономии культурного учреждения священен и неприкосновенен», — отметил он.
Замглавы ведомства добавил, что между тем департамент, конечно, занимается некой стандартизацией, например, у библиотекарей сегодня появляются бейджи.
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