На трассе «Байкал» приступили к строительству 10-километрового участка

ФКУ Упрдор «Прибайкалье» приступило к строительству участка федеральной трассы Р— 258 «Байкал» в Иркутской области Речь идет об аварийно-опасном отрезке с 46 по 56 км, который проходит по сложной местности — здесь есть небезопасные повороты, крутые спуски и подъемы. Новый участок будет прямым, а также короче существующего на 3 км. Для этого дорожникам предстоит выполнить большой объем буровзрывных и земляных работ, сообщает пресс-служба Упрдор «Южное Прибайкалье».

После производства работ участок будет соответствовать параметрам II технической категории (сейчас — IV-я): ширина проезжей части увеличится на один метр и составит 7,5 м. Эти изменения позволят увеличить пропускную способность участка с 6 тыс. до 14 тысяч.

Новый участок будет оборудован всеми необходимыми средствами безопасности дорожного движения — здесь устроят переходно-скоростные полосы, установят металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. Также проектом предусмотрено строительство на объекте двух площадок для отдыха водителей.

Работы будут производиться до 2020 года, причем в несколько этапов. В этом году планируется подготовить территорию строительства, в том числе выполнить переустройство коммуникаций.

Справка: Федеральная автомобильная дорога Р-258 «Байкал» имеет важное значение, так как соединяет Россию с соседними Китаем и Монголией. Внутри страны трасса связывает Приангарье, Бурятию и Дальний Восток. Ряд участков дороги «Байкал» считаются аварийно-опасными из-за сложного рельефа местности, по которой проходит дорога. Ликвидация таких участков — задача, которую реализует сегодня ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

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