В Крыму ответили на угрозы заблокировать мост

Полонский назвал заявление Ислямова «очередным весенним обострением» и отметил, что планы по блокированию движения через Крымский мост никогда не будут реализованы.

«Безусловно, это полный бред. Хочу напомнить, об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит. Сейчас мы видим, что уже идут завершающие работы по автомобильной части моста», — подчеркнул крымский вице-премьер в интервью RT К подобным высказываниям, по его словам, нужно отнестись с улыбкой и не обращать на них внимание.