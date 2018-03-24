В Крыму ответили на угрозы заблокировать мост 

Вице-премьер Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал намерение украинских экстремистов блокировать движение транспорта по Крымскому мосту.
Ранее один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Ленур Ислямов заявил о планах препятствовать перемещению через Крымский мост. Он также предложил ввести санкции против людей, приезжающих на автомобилях по мосту на полуостров.
Полонский назвал заявление Ислямова «очередным весенним обострением» и отметил, что планы по блокированию движения через Крымский мост никогда не будут реализованы.
«Безусловно, это полный бред. Хочу напомнить, об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит. Сейчас мы видим, что уже идут завершающие работы по автомобильной части моста», — подчеркнул крымский вице-премьер в интервью RT К подобным высказываниям, по его словам, нужно отнестись с улыбкой и не обращать на них внимание.