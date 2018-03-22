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Свободная дорога в Крым: Путин хочет открыть в мае свой гигантский мост
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Свободная дорога в Крым: Путин хочет открыть в мае свой гигантский мост 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
По поводу Крымского моста мнения принципиально расходятся. Для одних этим гигантским мостом цементируется захват территории Крыма Москвой. Для Киева эта стройка — символ угнетения. Его точку зрения разделяет и правительство Германии. Для Путина все выглядит совсем по-другому. В московском изложении Крым не был аннексирован: Россия выполнила пожелание его жителей, которые хотели отделиться от Украины и присоединиться к родной России. Значение этого моста все стороны оценивают одинаково: Крым, будь он аннексирован или присоединен, не имеет сухопутной связи с Россией. Единственный естественный сухопутный путь с полуострова ведет через украинскую территорию, а отношения между Киевом и Москвой по-прежнему более чем напряженные. Крымский мост завершит присоединение полуострова. Независимое снабжение Крыма водой и электроэнергией столь же важно, однако мост — это явный интеграционный проект. По мосту проходят четырехполосная автострада и двухколейная железнодорожная линия. В народе эту стройку охотно называют «мостом Путина». В общей сложности его длина составляет 19 километров. Значительно быстрее, чем запланировано
В августе прошлого года было завершено строительство впечатляющего участка: на 35-метровой высоте над уровнем моря смонтирована огромная металлическая арка весом в 6 тысяч тонн. Первоначально исходили из планов сдачи этого участка в эксплуатацию в 2019 году. А теперь, вскоре после переизбрания, Путин сказал, что надеется, что этот мост будет открыт уже в мае 2018 года. Престиж Владимира Путина непосредственно связан с этим проектом. В каждой значительной речи упоминается Крымский мост, перед президентскими выборами Путин лично убедился в том, как продвигается стройка. Все работы осуществляются концерном «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Миллиардер Ротенберг принадлежит к кругу ближайших доверенных лиц Путина. В детстве он был партнером Путина по дзюдо, а теперь занимается крупнейшими государственными строительными заказами. Символическая стройка
Если в мае мост действительно откроется для транспорта, то можно будет сказать, что он построен в рекордные сроки. Крымский кризис начался в марте 2014 года. Менее чем за четыре года был разработан, запланирован и построен Крымский мост, включая соответствующие подъездные пути на материк. Если посмотреть на оба престижных инфраструктурных проекта эры Меркель — аэропорт Берлин-Бранденбург и проект строительства вокзала Штутгарт 21, то следует сказать: один-ноль в пользу Путина. Если он откроет для транспорта свой мост в символический день 9 мая, в День Победы над нацистской Германией, то в Германии открыто заговорят о том, не пора ли полностью снести этот аэропорт, несмотря на затраченные миллиарды.
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