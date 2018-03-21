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Депутаты предложили уточнить понятие «средство размещения» в законодательстве о гостиничных услугах
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Депутаты предложили уточнить понятие «средство размещения» в законодательстве о гостиничных услугах 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Из понятия «средство размещения» в части регулирования гостиничного бизнеса следует исключить категорию объектов жилого фонда, чтобы привести эту сферу в соответствие с действующим жилищным законодательством.
Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс об административных правонарушениях внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех парламентских фракций во главе с вице-спикером палаты Петром Толстым.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, который есть в распоряжении «Парламентской газеты», инициатива разработана для совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии.
Авторы законопроекта напоминают, что Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“ и Кодекс об административных правонарушениях вводится обязательная классификация гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.
Регулируя деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой сфере и введение поэтапной обязательной классификации гостиниц и других средств размещения, названный федеральный закон вводит понятия „средство размещения“, „гостиница“, „гостиничные услуги“ и ряд других определений.
В частности, определение понятия „средство размещения“ включает как объекты жилого, так и нежилого фонда, что позволяет ввести в правовое поле бизнес по предоставлению услуг размещения в жилых помещениях, что противоречит действующему жилищному законодательству.
Законопроект предлагает внести изменение в определение дефиниции „средство размещения“, указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, и таким образом привести определение в соответствие с действующими нормами жилищного и гражданского законодательства.
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