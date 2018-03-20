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Код ИБ впервые пройдет в Воронеже
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Код ИБ впервые пройдет в Воронеже 

Anti-Malware.ru 6 часов назад
Фото: 3Dnews.ru
5 апреля в отеле «Марриотт» на «Коде информационной безопасности» перед воронежскими специалистами выступят эксперты по информационной безопасности из Москвы и Санкт-Петербурга.
Известная профессиональная конференция, которая проходит в России и ближнем зарубежье уже более 14 лет подряд, впервые состоится этой весной в Воронеже — одном из 27 городов в 6 странах ее проведения.
“Первоначально в планах на 2018 год Воронежа не было, но буквально полтора месяца назад мы получили письмо от представителей местного сообщества безопасников с просьбой провести конференцию в этом городе, и мы с радостью откликнулись на эту инициативу” — говорит продюсер конференции Ольга Поздняк.
Участников ожидает традиционная насыщенная программа «Кода ИБ» из четырех основных частей: пленарной дискуссии о трендах, секций о передовых технологиях и управлении ИБ, а также «Горячей десятки Кода ИБ» — мозгового штурма участников и экспертов по поиску решений главных проблем кибербезопасности.
Среди экспертов конференции Юрий Рыбьяков, SaveIT Group (спонсор конференции), Андрей Прозоров, Solar Security (г. Москва), Сергей Ананич, SearchInform (г. Москва), Владимир Минаков, SaveIT Group (г. Москва), Михаил Зимин, TS Solution (Санкт-Петербург) и многие другие.
Участие в конференции бесплатно для сотрудников отделов ИБ и ИТ, а также журналистов. Регистрация по ссылке https://voronezh.codeib.ru/
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