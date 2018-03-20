Более 10 млн рублей заплатили должники по ЖКУ из Останкина после ограничения водоотведения

Свыше 10 млн рублей внесено в бюджет ГБУ «Жилищник Останкинского района» должниками, которым была ограничена либо отключена услуга водоотведения. Об этом свидетельствуют данные отдела ЖКХ управы района.

— Сумма в 10 259 146 рублей была оплачена на стадии претензионной работы по ограничению водоотведения, — пояснил источник в управе.

Там также напомнили, что работа по отключению и ограничению водоотведения должникам ведется с августа минувшего года.

Те же, кто не может вносить полную оплату в связи со сложной жизненной ситуацией и заинтересован в решении проблемы, могут заключить с УК соглашение о реструктуризации долга. На сегодняшний день «Жилищник» Останкина заключил уже 107 таких соглашений. (ак)