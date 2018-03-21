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Прокурор разъясняет
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Прокурор разъясняет 

Управа района Куркино 36 минут назад
С 01 января 2018 года вступили в законную силу изменения, внесенные в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно введена ст. 15.1.
Данной нормой установлен порядок осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Указанный вид контроля требует осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в настоящее время уже осуществляют государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах (транспорта, связи и информации, образования. Культуры, здравоохранения, градостроительства, жилищно-коммунального обслуживания и других).
К отношениям, связанным с осуществлением данного вида контроля. Применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Управа района Куркино: последние новости
В поликлинике №219 прошла диспансеризация маломобильных жителей района Куркино Забег в парке неподалеку от Куркина объединил около 40 любителей спорта Глава управы района Куркино Рушан Мирсадеров проведет встречу с жителями 21 марта
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