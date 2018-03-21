Прокурор разъясняет

С 01 января 2018 года вступили в законную силу изменения, внесенные в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно введена ст. 15.1.

Данной нормой установлен порядок осуществления государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

Указанный вид контроля требует осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации , которые в настоящее время уже осуществляют государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах (транспорта, связи и информации, образования. Культуры, здравоохранения, градостроительства, жилищно-коммунального обслуживания и других).

К отношениям, связанным с осуществлением данного вида контроля. Применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».