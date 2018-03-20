В Марьиной Роще за март подано 34 заявления в суд на злостных неплательщиков за ЖКУ

В марте сотрудники ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» подали на злостных неплательщиков 34 заявления о вынесении судебного приказа. Как сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Анна Никитина , общая сумма их задолженности составила 4 млн 089 тыс. 753 руб.

— Договоры о реструктуризации долга с начала года пожелали заключить семь человек. Благодаря этому, долг сократился на 369 тыс. 105 руб., — пояснила Никитина.

Напомним, что с просьбой о заключении договора о реструктуризации долга в ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» могут обратиться все жители, попавшие в сложную ситуацию. Данная мера позволит избежать начисления пени и в дальнейшем судебного преследования. (ак)