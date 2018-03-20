Ещё
В Марьиной Роще за март подано 34 заявления в суд на злостных неплательщиков за ЖКУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Марьиной Роще за март подано 34 заявления в суд на злостных неплательщиков за ЖКУ 

Управа района Марьина роща 7 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
В марте сотрудники ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» подали на злостных неплательщиков 34 заявления о вынесении судебного приказа. Как сообщила начальник юридического отдела районного «Жилищника» Анна Никитина, общая сумма их задолженности составила 4 млн 089 тыс. 753 руб.
— Договоры о реструктуризации долга с начала года пожелали заключить семь человек. Благодаря этому, долг сократился на 369 тыс. 105 руб., — пояснила Никитина.
Напомним, что с просьбой о заключении договора о реструктуризации долга в ГБУ «Жилищник района Марьина Роща» могут обратиться все жители, попавшие в сложную ситуацию. Данная мера позволит избежать начисления пени и в дальнейшем судебного преследования. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Светофор на Тихвинской улице отремонтировали дорожные службы Чердачную и подвальную двери дома в 3-м проезде Марьиной Рощи закрыли и опечатали по просьбе местного жителя Освещение на участке проезжей части улицы Сущевский Вал восстановили коммунальщики
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза123
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»84
Трамп все-таки поздравил Путина145
Посол РФ вызван в МИД Чехии130
Пригожин обрушился на Макаревича141
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение