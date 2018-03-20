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Эксперт рассказал, что Саркози может сесть в тюрьму
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Эксперт рассказал, что Саркози может сесть в тюрьму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Если Саркози финансировал свою предвыборную кампанию за счет иностранного государства, это может вылиться в уголовное преследование и конкретный срок, считает эксперт.
Первые слухи о том, что избирательная кампания бывшего президента Франции Николя Саркози якобы незаконно финансировалась из-за рубежа появились еще в 2007 году. Об этом рассказал сайту «Звезды» европейский корреспондент информационного агентства «Интерфакс» Виктор Онучко.
«Я не согласен с точкой зрения о том, что дело Саркози началось только сейчас. Я наблюдал выборы 2007 года, когда он победил в президентской гонке и слухи о том, что его кампания финансировалась возможно за счет денег ливийского режима поползли уже тогда, но особенно они разгорелись после ухода Саркози и примечательным является 2013 год, когда появились якобы доказательства того, что это так и было возник некий свидетель, который сообщил о том, что он вроде бы передавал какие-то деньги и так далее», — отметил эксперт.
Онучко добавил, что если следователи найдут доказательства того, что Саркози взят под стражу справедливо, то дальше начнется процедура судебного расследования, и экс-президент может сесть в тюрьму.
«Я думаю, что в случае доказательств того, что президент финансировал свою предвыборную кампанию за счет иностранного государства, а нельзя исключать, что это был режим, не пользовавшийся уважением нигде в мире, это может вылиться в уголовное преследование и конкретный срок», — заключил он.
Саркози был задержан по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Сейчас он находится в полицейском участке города Нантер и в ближайшее время будет допрошен.
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