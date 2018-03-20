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В Тольятти погиб 14-летний подросток, прыгнув с балкона 15-го этажа
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В Тольятти погиб 14-летний подросток, прыгнув с балкона 15-го этажа 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 19 марта, Автозаводским следственным отделом по г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка при падении с общего балкона 15-го этажа дома на ул. Фрунзе, 9, сообщает volga.news со ссылкой на заместителя руководителя отдела Якова Попова.
Тело подростка было обнаружено 19 марта в седьмом часу вечера. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибший проживал в доме неподалеку от места происшествия.
«По предварительной версии, подросток погиб при падении с общего балкона 15-го этажа, Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства» УК РФ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также в рамках расследования будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — рассказал Яков Попов.
Как пишет паблик «Происшествия Тольятти» vk, травмы, полученные при падении оказались очень серьезными, пробывшим на место происшествия медикам, оставалось только констатировать смерть. Известно, что родители подростка в разводе, но отношения в семье нормальные. В школе учеба не сильно ладилась, но погибший, на этом не зацикливался, многие отмечают, что он был светлый и жизнерадостный человек. Одноклассники отметили, что он увлекался компьютерной игрой «стрелялкой» и делал ставки. По словам одной из знакомых, днём он написал ей о своем решении, но она посчитала это неудачной шуткой и попросила так больше не делать.
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