В Тольятти погиб 14-летний подросток, прыгнув с балкона 15-го этажа

Тело подростка было обнаружено 19 марта в седьмом часу вечера. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что погибший проживал в доме неподалеку от места происшествия.

«По предварительной версии, подросток погиб при падении с общего балкона 15-го этажа, Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства» УК РФ . Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Также в рамках расследования будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе посмертная психолого-психиатрическая экспертиза», — рассказал Яков Попов.

Как пишет паблик «Происшествия Тольятти» vk, травмы, полученные при падении оказались очень серьезными, пробывшим на место происшествия медикам, оставалось только констатировать смерть. Известно, что родители подростка в разводе, но отношения в семье нормальные. В школе учеба не сильно ладилась, но погибший, на этом не зацикливался, многие отмечают, что он был светлый и жизнерадостный человек. Одноклассники отметили, что он увлекался компьютерной игрой «стрелялкой» и делал ставки. По словам одной из знакомых, днём он написал ей о своем решении, но она посчитала это неудачной шуткой и попросила так больше не делать.