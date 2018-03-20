На паллиативную медицинскую помощь Калининград получит более 30 млн рублей

Калининградской области из федерального бюджета будет выделено более 23 млн рублей на лекарства для имеющих инвалидность граждан и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписано 15 марта.

Регион также получит почти 32 млн, часть из которых пойдет лечебным учреждениям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь.