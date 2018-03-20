На паллиативную медицинскую помощь Калининград получит более 30 млн рублей 

Калининградской области из федерального бюджета будет выделено более 23 млн рублей на лекарства для имеющих инвалидность граждан и специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписано 15 марта.
Регион также получит почти 32 млн, часть из которых пойдет лечебным учреждениям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь.
«Поддержка со стороны федерального бюджета в таких вопросах, как развитие медицинской паллиативной помощи и льготное лекарственное обеспечение, для нас очень важна, — подчеркнул губернатор области Антон Алиханов. — Эти направления развития регионального здравоохранения мы держим на постоянном контроле. Особенно пристальное внимание сегодня мы уделяем вопросам организации лекарственного обеспечения льготников, своевременности проведения всех тендеров, отгрузки закупленных препаратов на склад фармкомпании и в лечебные учреждения, для того чтобы обеспечить бесперебойное получение лекарств нашими пациентами».