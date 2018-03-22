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В ФАС назвали Собянина и Воробьева инициаторами антимонопольных дел в отношении аэропортов
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В ФАС назвали Собянина и Воробьева инициаторами антимонопольных дел в отношении аэропортов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ИА Гарант
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сказали, что дела в отношении аэропортов Московского авиаузла начаты по обращению мэра Москвы Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Правительство РФ поручило ФАС принять меры антимонопольного реагирования, отметили в ведомстве.
«В ФАС России поступило обращение мэра Москвы и губернатора Подмосковья касательно возможного ограничения конкуренции в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково», — отметили в ФАС.
В ведомстве также сказали, что «правительство РФ поручило ФАС России принять меры антимонопольного реагирования на сложившуюся ситуацию в аэропортах Московского авиационного узла».
«ФАС выдала аэропортам предупреждения относительно недопустимости ограничения конкуренции. По мнению правительства Москвы, ситуация в аэропорту Шереметьево с момента выдачи ему предупреждения не изменилась. Комиссия ФАС России проведет всестороннее рассмотрение дела в отношении аэропорта и установит наличие или отсутствие нарушений закона о защите конкуренции», — отметили в ведомстве.
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 Ещё 4 источника 
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