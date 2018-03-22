В ФАС назвали Собянина и Воробьева инициаторами антимонопольных дел в отношении аэропортов

Домодедово и «В ФАС России поступило обращение мэра Москвы и губернатора Подмосковья касательно возможного ограничения конкуренции в аэропортах Шереметьево Внуково », — отметили в ФАС.

В ведомстве также сказали, что «правительство РФ поручило ФАС России принять меры антимонопольного реагирования на сложившуюся ситуацию в аэропортах Московского авиационного узла».

«ФАС выдала аэропортам предупреждения относительно недопустимости ограничения конкуренции. По мнению правительства Москвы, ситуация в аэропорту Шереметьево с момента выдачи ему предупреждения не изменилась. Комиссия ФАС России проведет всестороннее рассмотрение дела в отношении аэропорта и установит наличие или отсутствие нарушений закона о защите конкуренции», — отметили в ведомстве.