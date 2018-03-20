В Казани вылет самолета авиакомпании «Аэрофлот» задержали на шесть часов из-за того, что пилот воздушного судна 42-летний Вадим Кашин. Об этом сообщают казанские СМИ. Airbus 320 выполнял рейс №1279 и должен был вылететь в Шереметьево. На борту находились 80 человек. Перед вылетом весь экипаж должен был пройти медкомиссию. Там-то и выяснилось, что 42-летний командир воздушного судна нетрезв. По словам источника, фельдшер дважды писал медицинское освидетельствование пилоту, поскольку первый документ был разорван. В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» в беседе с «Казанским репортером» ситуацию никак не прокомментировали, однако просили направить письменный запрос.