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«Транснефть» и владельцы греческого танкера Delta Pioneer подписали мировое соглашение
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«Транснефть» и владельцы греческого танкера Delta Pioneer подписали мировое соглашение 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. "Транснефть" подписала мировое соглашение с собственниками греческого танкера Delta Pioneer, в ноябре 2016 года повредившего причал в порту Приморска, сообщил ТАСС официальный представитель трубопроводной монополии Игорь Демин.
"Вчера мы подписали два мировых соглашения с оператором, чей танкер разрушил причал в Приморске", — сказал он. Стороны ожидали, что суд во вторник утвердит мировые соглашения, но «Роснефтефлот», выступающий третьей стороной, заявил в суде, что они не успели ознакомиться с текстами и попросили о переносе заседания.
Демин отметил, что пока суд не утвердил текст мирового соглашения, его подробности не раскрываются.
"Но мы не видим никаких препятствий, чтобы оно было утверждено на следующем заседании суда 23 марта", — сказал он.
В ноябре 2016 года танкер Delta Pioneer (флаг Греции, порт приписки — Пирей), принадлежащий компании Pontoros Special Maritime Enterprise, при швартовке значительно повредил причал в порту Приморск. В декабре того же года «Транснефть» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области против владельцев танкера на сумму 3,4 млрд рублей.
"Транснефть — порт Приморск" включает в себя резервуарный парк, две наливные насосные станции, 4 грузовых причала общей протяженностью 1 тыс. 350 м, позволяющие принимать и обрабатывать одновременно четыре танкера дедвейтом 90-150 тыс. тонн и осадкой до 15,5 м.
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