Бутовские дошкольники отметили Международный день счастья

Напомним тем, кто забыл: Международный день счастья отмечают 20 марта. Этот день был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Между прочим, идею отмечать праздник счастья поддержали целых 193 страны.

Наше Северное Бутово этому празднику также не чуждо. Вот и в дошкольном отделении при школе №1356 также отметили Международный день счастья.

Малыши мастерили из бумаги смайлики, играли с бумажными птицами счастья и, может быть, впервые задумались о том, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя счастливым.

И судя по счастливым улыбкам дошколят, бутовский праздник счастья удался.