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Бутовские дошкольники отметили Международный день счастья
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Бутовские дошкольники отметили Международный день счастья 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним тем, кто забыл: Международный день счастья отмечают 20 марта. Этот день был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Между прочим, идею отмечать праздник счастья поддержали целых 193 страны.
Наше Северное Бутово этому празднику также не чуждо. Вот и в дошкольном отделении при школе №1356 также отметили Международный день счастья.
Малыши мастерили из бумаги смайлики, играли с бумажными птицами счастья и, может быть, впервые задумались о том, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя счастливым.
И судя по счастливым улыбкам дошколят, бутовский праздник счастья удался.
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