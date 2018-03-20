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В Омске задумались о производстве дирижаблей
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В Омске задумались о производстве дирижаблей 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках сибирского промышленно-инновационного форума «Промтехэкспо» мэрия Омска 22 марта намерена обсудить перспективы развития дирижаблестроения. Департамент городской экономической политики готовит заседание рабочей группы по организации взаимодействия предприятий промышленности, учреждений науки и образования, субъектов малого и среднего предпринимательства при диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса.
На заседании выступит изобретатель и главный конструктор бывшего НТК «Крыло» Федор Собачкин. Он расскажет о своих проектах и кооперации при производстве дирижаблей. Также запланировано проведение телемоста с Санкт-Петербургом, где в эти дни проходит конференция «Конверсия ОПК: выход на глобальные рынки».
Экономист Алексей Егоренко считает, что развитие дирижаблестроения может стать продолжением перевода оборонной промышленности на гражданские рельсы: «Омск уже получил весь мирный космос. В городе будут производить легкую, среднюю и тяжелую ракеты-носители „Ангара“. В Омске работают несколько крупных оборонных предприятий, которые бы могли выпускать дирижабли, если удастся решить вопрос с безопасностью данного вида транспорта. Однако на муниципальном уровне такие решения не принимаются».
Фото: pixabay.com
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