В Омске задумались о производстве дирижаблей

В рамках сибирского промышленно-инновационного форума «Промтехэкспо» мэрия Омска 22 марта намерена обсудить перспективы развития дирижаблестроения. Департамент городской экономической политики готовит заседание рабочей группы по организации взаимодействия предприятий промышленности, учреждений науки и образования, субъектов малого и среднего предпринимательства при диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса.

На заседании выступит изобретатель и главный конструктор бывшего НТК «Крыло» Федор Собачкин. Он расскажет о своих проектах и кооперации при производстве дирижаблей. Также запланировано проведение телемоста с Санкт-Петербургом , где в эти дни проходит конференция «Конверсия ОПК: выход на глобальные рынки».

Экономист Алексей Егоренко считает, что развитие дирижаблестроения может стать продолжением перевода оборонной промышленности на гражданские рельсы: «Омск уже получил весь мирный космос. В городе будут производить легкую, среднюю и тяжелую ракеты-носители „Ангара“. В Омске работают несколько крупных оборонных предприятий, которые бы могли выпускать дирижабли, если удастся решить вопрос с безопасностью данного вида транспорта. Однако на муниципальном уровне такие решения не принимаются».

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