Нижегородцев пригласят обсудить благоустройство выбранных ими территорий

Нижегородцев пригласят обсудить проекты благоустройства территорий, победивших в голосовании 18 марта. Собрания должны пройти во всех районах города до 15 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, за объекты для первоочередного благоустройства проголосовали более 270 тысяч нижегородцев. Активнее всего были жители Ленинского района. Они хотят, чтобы в первую очередь был благоустроен парк Дубки. Объекты, которые не набрали наибольшего количества голосов жителей в этом году, без внимания тоже не останутся. Их приведут в порядок в течение трех лет.

«В каждом районе необходимо организовать несколько сходов жителей — в разных местах и в разное время, чтобы все желающие могли принять участие. Жители смогут высказать свои замечания, и они обязательно будут учтены», — подчеркнул глава города Владимир Панов.