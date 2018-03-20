СМИ: Открытие новой базы ПСЖ может быть отложено из-за археологических раскопок

Открытие нового учебно-тренировочного центра французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» может быть отложено из-за проведения археологических раскопок. Об этом сообщает L’Equipe.

Будущая база должна была быть открыта в Пуасси к началу 2021 года, однако в настоящий момент специалисты исследуют в этой области древние галльские поселения. Отмечается, что центр будет введён в эксплуатацию с сезона-2021/2022.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с семьёй, выступавшей против реконструкции стадиона клуба.