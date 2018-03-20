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СМИ: Открытие новой базы ПСЖ может быть отложено из-за археологических раскопок
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СМИ: Открытие новой базы ПСЖ может быть отложено из-за археологических раскопок 

RT на русском 7 часов назад
Открытие нового учебно-тренировочного центра французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» может быть отложено из-за проведения археологических раскопок. Об этом сообщает L’Equipe.
Будущая база должна была быть открыта в Пуасси к началу 2021 года, однако в настоящий момент специалисты исследуют в этой области древние галльские поселения. Отмечается, что центр будет введён в эксплуатацию с сезона-2021/2022.
Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с семьёй, выступавшей против реконструкции стадиона клуба.
RT на русском: последние новости
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