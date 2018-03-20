28 незаконных ларьков снесут в Нижнем Новгороде к ЧМ по футболу

На снос объектов несанкционированной торговли, расположенные на пути следования клиентских групп FIFA, администрациями районов Нижнего Новгорода выделено более 4 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризму Законодательного собрания Нижегородской области 19 марта.

Согласно сообщению пресс-службы Законодательного собрания Нижегородской области, на территории Автозаводского района решено убрать 9 незаконных киосков. В Канавинском районе ликвидируют 11 ларьков. 6 объектов несанкционированной торговли снесут в Ленинском районе. В Нижегородском и Советском районах демонтируют по одному киоску.

Кроме того, для обеспечения гостей города услугами торговли и общественного питания к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде откроется 65 мобильных торговых точек. Среди них будут фудтраки для продажи мороженого, прохладительных напитков и еды, а также автолавки с изделиями народных художественных промыслов.