Ещё
28 незаконных ларьков снесут в Нижнем Новгороде к ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня
Замена российскому газу, кто не поздравил Путина и другие события дня

28 незаконных ларьков снесут в Нижнем Новгороде к ЧМ по футболу 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
На снос объектов несанкционированной торговли, расположенные на пути следования клиентских групп FIFA, администрациями районов Нижнего Новгорода выделено более 4 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризму Законодательного собрания Нижегородской области 19 марта.
Согласно сообщению пресс-службы Законодательного собрания Нижегородской области, на территории Автозаводского района решено убрать 9 незаконных киосков. В Канавинском районе ликвидируют 11 ларьков. 6 объектов несанкционированной торговли снесут в Ленинском районе. В Нижегородском и Советском районах демонтируют по одному киоску.
Кроме того, для обеспечения гостей города услугами торговли и общественного питания к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде откроется 65 мобильных торговых точек. Среди них будут фудтраки для продажи мороженого, прохладительных напитков и еды, а также автолавки с изделиями народных художественных промыслов.
Newsroom24: последние новости
Абоненты «Билайн» предпочли Францию для романтических путешествий 8 марта Новым руководителем УФНС России по Нижегородской области назначен Виктор Большаков «Ростелеком» запустил портал для видеонаблюдения за выборами Президента
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза210
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»92
О чем говорили Путин и Трамп59
Трамп все-таки поздравил Путина171
Пригожин обрушился на Макаревича166
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение