Электрички из Волгограда и Волжского к аэропорту запустят к ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД , 21 марта. / ТАСС /. Электропоезда РЖД запустят в мае из Волгограда и города Волжский до волгоградского международного аэропорта в преддверии первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Новая ветка [протяженностью 1,2 км] от ближайшей к аэропорту станции Гумрак будет открыта в мае. Здесь практически все готово, осталось благоустройство, но это в апреле, а в мае планируем сдачу этого объекта", — сказал глава региона.

Он добавил, что представителям РЖД, аэропорта и правительства региона еще предстоит поработать над графиком движения этих поездов. «Оно должно быть привязано к вылету и прилету самолетов… Точно так же потом, когда после ЧМ-2018 один из терминалов аэропорта будет переоборудован в междугородний автовокзал Волгограда», — отметил Бочаров.

Замначальника Приволжской железной дороги-филиала по Волгоградскому территориальному управлению Сергей Васильев уточнил, что из аэропорта до Волгограда будут ходить в общей сложности 22 пары поездов, из них 12 проследуют на юг почти через весь Волгоград, шесть пар — на север до города Волжского, у остальных конечной станцией будет железнодорожный вокзал «Волгоград-1». До аэропорта на электричках можно будет доехать от железнодорожного вокзала, который расположен в самом центре Волгограда, меньше чем за полчаса. Сейчас на автобусе на это требуется почти час.

Ранее замначальника Приволжской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Сергей Лиходаев сообщал ТАСС, что стоимость этого проекта составляет 450 млн рублей. По мнению Лиходаева, этот проект начнет окупаться ориентировочно через 10 лет. Сейчас РЖД также реализует масштабный проект реконструкции железнодорожной станции Гумрак, которая находится вблизи волгоградского аэропорта. Стоимость этого проекта — 2,6 млрд рублей.

Новый терминал

Генеральный директор ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Сергей Дмитриев в среду показал губернатору и журналистам, как идет строительство нового терминала «B» для внутренних авиарейсов. «По контракту срок сдачи объекта — 15 мая, но мы будем готовы сдать новый терминал 1 мая», — сказал Дмитриев.

Международный аэропорт Волгограда за 2017 год обслужил 1 млн пассажиров. Последний раз такой показатель по пассажиропотоку зафиксировали в 1991 году. По планам пассажиропоток 2018 года, учитывая игры ЧМ-2018 (четыре матча группового турнира ЧМ-2018 пройдут в Волгограде), увеличится на 13-15% по сравнению с прошлым годом и составит соответственно 1,13-1,15 млн человек.

Масштабная реконструкция волгоградского аэропорта началась в 2014 году, объект вошел в дорожную карту подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года. С привлечением федеральных средств построили новую ВПП, установили метеооборудование. За счет средств инвестора построили новый пассажирский терминал, сейчас завершается строительство еще одного современного терминала. С его вводом в строй в апреле этого года пропускная способность транспортного узла достигнет требуемых FIFA 1,45 тыс. человек в час.