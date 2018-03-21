Билетный центр ЧМ-2018 в Волгограде разместится в детско-юношеском центре

ВОЛГОГРАД , 21 марта. / ТАСС /. Билетный центр во время проведения в Волгограде матчей чемпионата мира по футболу разместится в детско-юношеском центре, сообщил в среду губернатор Андрей Бочаров в ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018.

"На период проведения чемпионата мира билетный центр разместится в недавно обновленном детско-юношеском центре, в торговом центре вблизи стадиона «Волгоград Арена» уже работает центр выдачи паспортов болельщиков, на площадке недавно построенного музея " Россия — моя история" разместится пресс-центр для журналистов", — сказал глава региона.

Бочаров отметил, что из 17 объектов, которые находятся в сфере ответственности Волгоградской области , в строй ввели 16, еще на одном объекте — водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района Волгограда — начались пуско-наладочные работы.

"Завершена подготовка тренировочных площадок на стадионах "Зенит" и волгоградской госакадемии физической культуры (ВГАФК), в завершающей стадии строительство и реконструкция объектов федеральной программы: стадиона, аэропорта и ряда других. Объекты должны быть приведены в режим готовности в самое ближайшее время. Уже через месяц на стадионе должны состояться тестовые матчи, готовность должна быть самая высокая", — подчеркнул Бочаров.

На заседании регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 также определили задачи по благоустройству Волгограда, которые продолжатся, по словам губернатора, сразу после наступления подходящей погоды.