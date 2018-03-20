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Российская делегация прибыла в Пхеньян
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Российская делегация прибыла в Пхеньян 

РИА Новости 7 часов назад
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Делегация правительства РФ во главе с руководителем Минвостокразвития Александром Галушкой прибыла в Пхеньян для участия в российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщило посольство КНДР в РФ.
"Российская правительственная делегация во главе с руководителем Минвостокразвития Александром Галушкой прибыла во вторник, чтобы принять участие в 8-м заседании российско-северокорейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", — говорится в сообщении.
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