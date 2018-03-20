В сёлах Ярославской области начали работать«семейные врачи»

В отдалённые сёла Ярославской области , где нет своих медицинских учреждений, начали приезжать «семейные врачи» — трижды в неделю в деревни приезжают передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), передаёт ОТР.

Сейчас врачи появляются в населённых пунктах трижды в неделю, при этом ближайшие стационарные больницы расположены, как правило, не менее чем в 25 километрах.

В ФАП пациенты могут сдать анализы и пройти кардиограмму. Кроме того, медики привозят сельчанам лекарства, так как иной возможности приобрести необходимые препараты в удалённой местности нет.

Помимо этого, врачи также посещают пациентов на дому — речь идёт о пожилых людях, а также лежачих больных.