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В сёлах Ярославской области начали работать«семейные врачи»
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В сёлах Ярославской области начали работать«семейные врачи» 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
В отдалённые сёла Ярославской области, где нет своих медицинских учреждений, начали приезжать «семейные врачи» — трижды в неделю в деревни приезжают передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), передаёт ОТР.
Сейчас врачи появляются в населённых пунктах трижды в неделю, при этом ближайшие стационарные больницы расположены, как правило, не менее чем в 25 километрах.
В ФАП пациенты могут сдать анализы и пройти кардиограмму. Кроме того, медики привозят сельчанам лекарства, так как иной возможности приобрести необходимые препараты в удалённой местности нет.
Помимо этого, врачи также посещают пациентов на дому — речь идёт о пожилых людях, а также лежачих больных.
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