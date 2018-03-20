Второй Елагин мост в Петербурге отремонтируют в три этапа

Второй Елагин мост в Петербурге в скором времени ожидает капитальный ремонт. Об этом говорится на официальном сайте Главгосэкспертизы России . Проект уже одобрен ведомством.

По предварительным данным, ремонт переправы будут проходить в три этапа. Рабочие укрепят береговые смонтируют металлические опоры, уложат мостовое полотно, с перилами и освещением, а также отремонтируют походы к переправе. Перед мостом будут установлены фонари и специальные знаки.

Ремонт Второго Елагина моста, который соединяет Елагин и Крестовский острова, решили провести незамедлительно из-за ожидаемого роста пассажиропотока в связи с открытием стадиона «Санкт-Петербург» и проведением чемпионата мира по футболу летом 2018 года.