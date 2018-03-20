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На Дне открытых дверей будущие студенты и их родители узнали об уникальности МФЮА
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На Дне открытых дверей будущие студенты и их родители узнали об уникальности МФЮА 

Коньково 7 часов назад
Фото: Коньково
В главном корпусе университета МФЮА в прошлую субботу собрались абитуриенты, их родители и друзья и даже младшие братья и сестры! Для гостей провели экскурсию по вузу, рассказали об особенностях обучения в МФЮА и о возможностях, которые открываются перед студентами.
День открытых дверей начался с экскурсии. Гости осмотрели музей «Дворянское собрание», приемную комиссию и отдел «Одного окна», Институт журналистики, спортивный зал.
В продолжение Дня открытых дверей гости пообщались со специалистами приемной комиссии. Они узнали о направлениях подготовки, о формах обучения (благодаря их широкому выбору качественное образование может получить даже самый занятой человек), сроках приема и условиях поступления на бюджетные места. Также гостям рассказали о ярких событиях студенческой жизни: играх КВН, школе первокурсников «Лидер», конкурсах «Голос МФЮА», «Мистер и Мисс» и других.
Узнали будущие абитуриенты, где, став студентами вуза, они смогут проходить практику. А это ни много ни мало более 200 коммерческих и государственных организаций: следственный комитет, прокуратура города Москвы и Московской области, Московская городская Дума, компании Microsoft и Intel. В общем, сотрудники университета постарались сделать мероприятие максимально насыщенным и информативным, а гости смогли задать им все интересующие их вопросы!
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