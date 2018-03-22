Список домов, которые пойдут под снос в Петрозаводске.

Как стало известно по информации пресс-службы мэрии Петрозаводска , сейчас идет подбор подрядчика, который займется сносом домов не пригодных к жизни.

Ждать долго не придется, по плану, уже до конца весны, в столице снесут 6 аварийных домов, которые находятся по адресам: ул. Луначарского, 34, ул. Халтурина, 3А, ул. Чапаева 2, пер. Чапаева, 6, ул. Ригачина 38, ул. Локомотивная, 19.

Все жильцы данных домов, будут расселены в новое комфортное жильё. Для этого составлен план расселения аварийных домов. Кроме этого планируется расселить и отдать по снос еще 9 домов.