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Список домов, которые пойдут под снос в Петрозаводске.
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Список домов, которые пойдут под снос в Петрозаводске. 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как стало известно по информации пресс-службы мэрии Петрозаводска, сейчас идет подбор подрядчика, который займется сносом домов не пригодных к жизни.
Ждать долго не придется, по плану, уже до конца весны, в столице снесут 6 аварийных домов, которые находятся по адресам: ул. Луначарского, 34, ул. Халтурина, 3А, ул. Чапаева 2, пер. Чапаева, 6, ул. Ригачина 38, ул. Локомотивная, 19.
Все жильцы данных домов, будут расселены в новое комфортное жильё. Для этого составлен план расселения аварийных домов. Кроме этого планируется расселить и отдать по снос еще 9 домов.
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