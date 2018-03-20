Музыкальный «Баттл» между гитаристами состоится в центре «Северное Чертаново»

Гитаристы колледжа имени Шнитке и РАМ имени Гнесиных встретятся в «Баттле». Противостояние развернется на сцене Московского культурного центра «Северное Чертаново» в пятницу, 23 марта.

О том, как пришла идея проведения такого необычного мероприятия и почему оно пройдет в районном учреждении, нашему изданию рассказала PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова

— Мы сотрудничаем и с Гнесинкой и с колледжем имени Шнитке. По организации это была их инициатива, а мы предоставляем площадку и приветствуем такого рода мероприятия, потому что они вызывают хороший отклик среди жителей района. Думаю, что будет интересно, — поделилась Юлия Филиппова.

Начало «Баттла» в 19:00. Регистрацию можно пройти по ссылке.

Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»