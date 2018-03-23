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Пропавшего неделю назад под Волгоградом подростка нашли мертвым
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Пропавшего неделю назад под Волгоградом подростка нашли мертвым 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Блокнот-Волгоград
ВОЛГОГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Тело подростка, пропавшего неделю назад под Волгоградом, в поисках которого ежедневно участвовали около 300 человек, обнаружили в пригороде города Волжский. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
"Сегодня тело 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад, обнаружено на пустыре — на границе города Волжского и Среднеахтубинского района Волгоградской области. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. С привлечением судебно-медицинского эксперта следователям предстоит установить причину и давность наступления смерти несовершеннолетнего", — сказали в пресс-службе.
Следователи отметили, что мальчик пропал 16 марта после празднования своего 15-летия, которое он отмечал с приятелями в одном из торговых центров Волжского. Все эти дни шли поисковые мероприятия, участие в которых принимали сотрудники полиции, следователи, военнослужащие Росгвардии и волонтеры — ежедневно более 300 человек.
Как сообщалось ранее, 16 марта после празднования дня рождения в одном из торговых центров Волжского школьник вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент подросток попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном и отошел, по словам товарища, на минутку, но больше не вернулся.
После безвестного школьника следователи возбудили уголовное дело по статье по ст.105 УК РФ ("Убийство").
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