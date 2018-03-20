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В Подмосковье в реестр обманутых дольщиков можно попасть онлайн
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В Подмосковье в реестр обманутых дольщиков можно попасть онлайн 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Подмосковье в онлайн-режим перевели услугу по включению в реестр обманутых дольщиков, говорится в сообщении Главгосстройнадзора Московской области.
Еще недавно заявителю нужно было записаться на пример заранее, потом приехать, подать заявление и копии документов с предъявлением их специалистов. Теперь же заявление можно подать удаленно в любое удобное время, подчеркивается в сообщении.
По итогам принятия решения заявителю предоставят результат в форме электронного документа.
В Подмосковье в настоящее время зарегистрировано 5,6 тысячи обманутых дольщиков.
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