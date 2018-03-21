Кинопремьеры недели: «Тебя никогда здесь не было» и «Тихоокеанский рубеж-2»

Тебя никогда здесь не было

Мрачный триллер шотландки Линн Рэмси, автора картин «Морверн Каллар» и «Что-то не так с Кевином». Суровый и печальный детектив Джо в исполнении Хоакина Феникса получает задание найти в Нью-Йорке похищенную дочку сенатора Нину, которую сыграла Екатерина Самсонова. Его поиски превращаются в завораживающее и кровавое путешествие по самым темным местам города, напоминающее культового «Таксиста» Мартина Скорсезе . Феникс получил в Канне приз за лучшую мужскую роль, а Рэмси — за лучший сценарий, что оказалось особенно оригинальным решением жюри, если учесть что за весь фильм герои произносят не больше десяти строк.

Критики на Rotten tomatoes поставили фильму 8,7 балла из 10, назвав Рэмси одним из самых уникальных и бескомпромиссных голосов современного кинематографа.

Кадр из фильма «Тебя никогда здесь не было»

Дикие предки

Анимационная комедия от обладателя четырех премий «Оскар» и автора «Уоллеса и Громита» Ника Парка. Действие разворачивается в доисторические времена, в центре сюжета находится пещерный человек Даг, который вместе с другом и напарником Свинтусом живут в благополучной долине, полной милых и эксцентричных соплеменников. Возглавляет племя вождь Бобнар. Однако привычный мир разбивается вдребезги, когда в долину вторгается армия доселе невиданного врага — помпезного лорда Гнуса, правителя Бронзового города. Местным диким предкам приходится бежать и искать убежища в негостеприимных пустошах. Однако Даг попадает в плен и понимает, что жители бронзового города очень любят футбол, и возвращается к своим соплеменникам, чтобы уговорить их поучаствовать в одном из матчей.

Кадр из мультфильма «Дикие предки»

На сайте Rotten tomatoes рейтинг картины составляет невысокие 5,2 балла из 10. Критики отмечают, что в новом фильме не стоит ждать оригинальности и неожиданных поворотов, но фанаты франшизы получат свою порцию драк роботов с монстрами кайдзю.

Кадр из фильма «Тихоокеанский рубеж 2»

Гонка века

Кадр из фильма «Гонка века»