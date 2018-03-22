А вместо сердца — пламенный мотор: роботы снова дерутся в фильме «Тихоокеанский рубеж 2»

Десять лет назад на Землю напали титанического размера ящерицы неприятного вида, но их всех побили гигантские человекоподобные роботы-убийцы. Часть прибрежных городов осталась полуразрушенной, и там орудуют мародеры. Среди них — Джейк Пентекост ( Джон Бойега из новых «Звездных войн»), сын героя Пентекоста, погибшего в кабине одного из роботов. В старом ангаре он находит сироту-самоучку Амару Намани (дебютантка в полнометражном кино Кэйли Спэни), построившую своего маленького робота.

После чего их быстро хватает полиция и отправляет в штаб Тихоокеанского Оборонительного Корпуса, где Амара станет пилотом, а Джейк вместе с другими, более опытными солдатами (среди них — Скотт Иствуд , сын Клинта) будет тренировать ее и остальных юных рекрутов.

И вся эта длительная предыстория с патетичными диалогами о судьбе мира на самом деле совершенно неважна. Вполне можно было начинать с момента, когда гигантские рептилии снова вылезают из океанических разломов, и нет другого способа их побороть, кроме как отправить на бой с ними очередных автоматонов высотой до небес.

Первый «Тихоокеанский рубеж» был лично важным проектом для ныне прославленного Гильермо дель Торо , чей новый фильм «Форма воды» получил «Оскар» как лучший фильм 2017 года. Дель Торо, словно вечный ребенок, любит экранизировать свои мальчишеские фантазии: и по синопсису, и по воплощению «Тихоокеанский рубеж» выглядит как детская мечта о фильме, в котором роботы будут драться с ящерами и все эпично разрушать.

Причем первый «Тихоокеанский рубеж», несмотря на очевидную инфантильность задумки, мог в чем-то заинтриговать даже самых скучных взрослых зрителей. У дель Торо получилось, с одной стороны, красочно показать пресловутые робото-рептилоидные бои (чтобы скрыть недостатки компьютерной графики, он придумал ставить эти сцены исключительно в ночное время), с другой — без излишнего пафоса и скуки разбить их сценами из штаб-квартиры Тихоокеанского Оборонительного Корпуса, где рейнджеры болтали, готовились к вылазкам и нервничали перед инопланетной угрозой. У героев в фильме даже была своя малопонятная терминология, как будто это реально существующее армейское подразделение вроде морпехов или танкистов, только с огромными роботами.

Вот краткий глоссарий для тех, кто не в курсе:

Кайдзю — гигантские ящероподобные существа. Вылезают из разломов в коре Земли и разрушают города. В первой части выяснилось, что кайдзю генерируют пришельцы, которые перенеслись в центр Земли с помощью портала из параллельной вселенной, с целью зачистки планеты от людей.

Егеря — не менее гигантские человекоподобные роботы, которых собирают для защиты Земли от кайдзю. Управляются с помощью нейроинтерфейса: на человека надевают костюм и шлем, и его движения руками, ногами и туловищем передаются роботу.

Пилот — специально обученный солдат, который умеет управлять егерем из кабины (она расположена в голове робота). Одного пилота обычно недостаточно для стандартного егеря (слишком большое напряжение для человеческого мозга), и поэтому пилоты работают в парах. А во второй части даже появится робот, для которого нужно трое солдат.

Войти в дрифт — подключиться вместе с коллегой по нейроинтерфейсу к егерю. Но не только: в прошлой части двое ученых таким же методом интегрировались в мозг убитого кайдзю и узнали о зловещих инопланетных планах.

К сожалению, над второй частью дель Торо работал лишь в качестве продюсера, а на его место взяли постановщика сериалов Стивена С. Де Найта, у которого собственного авторского почерка не наблюдается. И он решал стоящие перед ним творческие вопросы с аккуратностью кайдзю в посудной лавке. Ему необходимо было в течение первой трети поскорее перейти к драке роботов.

Поэтому из предыдущей части вернулись немногие герои, да еще некоторых из них по-быстрому убивают, чтобы не путались под ногами. Про новых персонажей нам особо ничего не объясняют. Внезапно мы узнаем, что у одного из главных героев первой части, которого играл Идрис Эльба , звезда сериала «Лютер», есть сын, и тоже пилот. Откуда он взялся? Да просто родился, и все, не надо заморачиваться, как бы говорит нам отряд из четырех сценаристов и семи продюсеров.

Роботы из душевных аналоговых железяк с огненным мотором в груди, в чем-то напоминавших милейшего главного героя мультфильма «Стальной гигант», превратились в какие-то пластиковые игрушки. Дело в том, что теперь их показывают в ярком солнечном свете, и стало заметно, что графика не такая уж и великолепная.

Словом, из остроумного, освежающего летнего фильма, заимствующего эстетику у классики B-movie, он сам стал душным блокбастером второго эшелона, сброшенным, как слабые спартанские дети, на весеннюю дату релиза. А весной студии, как известно, показывают проекты, в которых не уверены, которые могут недобрать в прокате.

Единственное, что, наверное, греет душу продюсерам, — так это большое количество китайских и японских персонажей, которые появляются безо всякой приличной причины. Дело в том, что первый фильм собрал в загадочном китайском прокате целых $100 миллионов, столько же, сколько и в родном американском.

Поэтому вторую часть явно ориентировали на азиатские рынки. На российский прокат никто не целился. Русских, которые активно участвовали в сюжете первого фильма (у нас был даже свой егерь, который назывался Cherno Alpha), почти целиком убрали. Лишь один раз сюжет переносится в Россию , и ее показывают как гигантскую необитаемую ледяную пустыню. И не факт, что жители этой пустыни так уж сильно захотят смотреть на все это в кинотеатрах.

Егор Беликов