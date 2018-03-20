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Налога на хозблок не будет
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Налога на хозблок не будет 

Время бухгалтера 9 часов назад
Финансисты не собираются вводить новые налоги на хозяйственные строения с дачных и садовых участков. Сейчас такие здания облагаются налогом по гл. 32 НК РФ.
В ст. 401 НК РФ указаны объекты, на которые начисляется налог на имущество. В их число входят и хозяйственные здания. Налог, однако же, придется заплатить только с зарегистрированных строений. При этом ставить на учет надо сооружения, относящиеся к недвижимости. Об этом сказано в ст. 128 и 131 НК РФ. Для таких строений чиновники установили льготы и пониженные ставки по налогам. С послаблениями можно ознакомиться в ст. 406 и 407 НК РФ.
Некапитальные здания, к примеру, бытовки, ставить на учет не нужно, так как они не относятся к недвижимости.
Дополнительную информацию о госрегистрации хозяйственных строений в собственности можно запросить у специалистов Минэкономразвития РФ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 22.02.2018 № 03-05-06-01/11372
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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