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В Краснодаре меняют схему организации дорожного движения на улице Уральской
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В Краснодаре меняют схему организации дорожного движения на улице Уральской 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. Ограничения коснутся участка ул. Уральской от ул. 1 Мая до Восточного обхода.
Работы будет выполнять компания «ДСУ-1». Схему дорожного движения изменят для того, чтобы организовать въезд в город со стороны поселка Новознаменского по двум полосам. Сейчас этот маневр возможно совершать лишь по одной.
Разворота транспортного потока переместят ближе к Восточному обходу. Все эти меры направлены на снижение аварийности и уменьшение числа заторовых ситуаций. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
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