В Краснодаре меняют схему организации дорожного движения на улице Уральской

Краснодар . 26 марта — Новая Кубань. Ограничения коснутся участка ул. Уральской от ул. 1 Мая до Восточного обхода.

Работы будет выполнять компания «ДСУ-1». Схему дорожного движения изменят для того, чтобы организовать въезд в город со стороны поселка Новознаменского по двум полосам. Сейчас этот маневр возможно совершать лишь по одной.

Разворота транспортного потока переместят ближе к Восточному обходу. Все эти меры направлены на снижение аварийности и уменьшение числа заторовых ситуаций. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.