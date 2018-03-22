Пропавшего в Волжском 15-летнего подростка ищут уже 200 полицейских

Пропавшего в Волжском 15-летнего Артема Ожиганова продолжают каждый день искать 200 правоохранителей, 50 военных и 40 волонтеров.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейские продолжают отрабатывать места возможного нахождения подростка. Напомним, что мальчик ушел из дома еще 16 марта около 17:00. Вместе с друзьями школьник отправился в центр «Океан», чтобы отпраздновать свой день рождения, и не вернулся. Около 20:00 подростки решили разойтись по домам. Артем вместе с тремя друзьями пошел провожать девушку. Примерно в 21:00 возле дома №51 по улице Дружба приятели вызвали ему такси. «В этот момент Артем отдал им свой рюкзак с мобильным телефоном и зашел за угол дома, после чего пропал», — отметили в СУ СКР

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Артема, просят обратиться по телефонам: «02», (844-3) 41-02-18.

На вид подростку 15-16 лет, рост около 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения ребенок был одет в синий пуховик, а также камуфляжные штаны и обут в кроссовки.