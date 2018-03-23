Ещё
Полиция нашла мертвым пропавшего под Волгоградом школьника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция нашла мертвым пропавшего под Волгоградом школьника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские обнаружили тело 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад в городе Волжском Волгоградской области, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по области Светлана Смольянинова.
"Полицейские обнаружили тело пропавшего ребенка в 10 километрах от города Волжского в степи по направлению к поселку Средняя Ахтуба", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что видимых повреждений на теле нет, однако сказать однозначно пока сложно, поскольку оно вмерзло в талые воды.
"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", — отметила собеседница.
Вечером 16 марта мальчик ушел отмечать свой день рождения. После празднования в одном из торговых центров Волжского, он вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент он попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном, ушел, по его словам, на минутку, и не вернулся. Мать обратилась в правоохранительные органы. В поисках были задействованы около 300 человек.
РИА Новости: последние новости
Афины и Скопье возобновят переговоры по решению "македонской проблемы" Путин и эмир Катара обсудят наращивание взаимодействия Госдума отклонила проекты о расширении использования Знамени Победы
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну135
Путин обратился к нации813
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ96
Скорая въехала в толпу пешеходов в Москве
Савченко грозит «пожизненное»149
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение