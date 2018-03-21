Госдума обсудит оплату жильцами услуг ЖКУ без посредников

МОСКВА , 21 мар — РИА Новости Госдума РФ на пленарном заседании в среду рассмотрит во втором чтении законопроект о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

Уточняется, что в настоящее время управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО. При этом, как отмечают авторы, посредник не получает какого-либо вознаграждения за подобного рода деятельность, а вместе с тем управляющие организации должны изыскивать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих ему долгов.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами и обеспечению потребителей коммунальными услугами. Согласно проекту закона, договоры будут заключаться РСО непосредственно с собственниками помещений домов в случае, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если РСО в одностороннем порядке откажется от договора с управляющей компанией.

Согласно законопроекту, основанием для отказа может быть задолженность перед РСО в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.