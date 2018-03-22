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МГД может в апреле внести в Госдуму проект о тюремном сроке за пособничество в незаконной миграции
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МГД может в апреле внести в Госдуму проект о тюремном сроке за пособничество в незаконной миграции 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Фото: РИАМО
Мосгордума планирует до конца весенней сессии внести в Госдуму законопроект о лишении свободы на два года и штрафах до 80 тыс. руб. за пособничество в организации незаконной миграции. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии столичного парламента по безопасности Инна Святенко.
«На счет Госдумы — я не могу сказать, как они поставят в план, как пройдут комитеты, заключение правительства России, как всю эту работу они будут делать. Я могу сказать, что мы по плану ставим во второе чтение данный законопроект на следующее заседание. А оно будет у нас в апреле. В целом принимаем и направляем как законодательную инициативу», — сказала И. Святенко.
Она отметила, что при отсутствии поправок законопроект может быть принят Мосгордумой в целом при втором рассмотрении на заседании.
Ранее столичный парламент принял в первом чтении проект постановления, предлагающий внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ и установить ответственность в виде штрафа до 80 тыс. руб. или принудительных работ на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок за пособничество в организации незаконной миграции.
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