Google Maps показали «Боинг», пропавший 4 года назад

Пропавший 4 года назад малазийский «Боинг» якобы нашелся на Google-картах. По крайней мере, так утверждает инженер из Австралии , который обнаружил на снимках нечто, весьма похожее на контур самолета. Лайнер летел из Куала-Лумпура в Пекин. И пропал. С тех пор его ищут не только профессионалы, но и псевдоэксперты.

Австралийский инженер Питер Макмэхон сообщил, что якобы нашел в районе Сейшеловых островов пропавший 4 года назад «Боинг» компании Malaysia Airlines. На фотографиях, по утверждению исследователя-любителя, виден силуэт самолета. От места предполагаемого крушения — тысячи километров. Однако эксперты подвергают сомнению его заявление.

"Всегда в океане куча всего плавает — там реально чего только нет, особенно где Индийский океан сходится, там действительно чего только нет, — говорит заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский . — Элементарный мусор, бывают такие скопища".

Рейс МН370 исчез с радаров 8 марта 2014 года. «Боинг», на борту которого были 239 человек, летел из Куала-Лумпура в Пекин. И пропал без вести. В ходе поисковой операции не удалось обнаружить практически ничего: ни обломков, ни тел — самолет будто канул в лету, а не в океан.

"Мы обследовали 120 тысяч километров акватории, но, к сожалению, следов рейса так и не нашли, — констатировали тогда местные власти. — Приостанавливаем поиски до появления новой информации".

Загадочное исчезновение «Боинга» породило настоящую волну конспирологических теорий. Утверждалось, что в самолет мог попасть метеорит. В ходе опроса, организованного телеканалом СNN , 9% респондентов заявили, что борт похитили инопланетяне. Звучали предположения, что летчиков и пассажиров могли и вовсе отравить.

В Британии рассматривали даже версию хакерской атаки, которая привела к потере управления. По одной из теорий, озвученной в книге «Тайна рейса МН370», «Боинг» мог быть случайно сбит во время американо-таиландских учений. Однако и эти домыслы специалисты опровергают.

"Если произошло мгновенно, то должны быть элементы в радиусе поиска и очень много композитов, и все это сделано наполнителем, который не утонет. И хотя бы один номер от борта был — здесь нет ничего", — продолжает Виктор Заболотский.

Авторы гипотезы о сбитом самолете убеждены, что расследование пустили по ложному следу. Есть и те, кто считает, что самолет был угнан. Якобы один из пилотов долгие часы отрабатывал дома на симуляторе полетов маршрут, по которому и пошел борт перед исчезновением. Это, убеждены ряд исследователей, мог быть и акт изощренного самоубийства пилотов.

"Одна из версий, которая более-менее похожа на правду, что самолет был угнан в Диего-Гарсиа, там американская база, там ангары, куда заходят самолеты, — говорит военный эксперт Алексей Леонков . — Была информация о том, что сотовые людей на борту продолжали работать. Если бы они упали в океан, то никакой связи не было".